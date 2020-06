Frontale fra auto: conducente resta incastrato nell'abitacolo, è ferito grave

Ultimo aggiornamento: 16:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Schianto frontale fra auto a Cinto Caomaggiore:. È successo poco dopo le 14 sulla strada Metropolitana 251 che da Portogruaro porta a Villotta.nello schianto condotte da un uomo e da una donna. Tutto è al vaglio dei Carabinieri di Portogruaro, intervenuti per i rilievi.Pare che uno dei due conducenti abbiaproprio mentre stava per sopraggiungere l'altro autovetture. Il botto è stato inevitabile e violento. Nello schiantoin ciò che è rimasto dell'abitacolo. A Cinto sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco di Portogruaro per liberare il conducente. Con loro anche i sanitari del Suem che hanno trasferito il malcapitato al Pronto soccorso di Portogruaro. Le sue condizioni non sono fortunatamente gravi. Inevitabili invece i disagi per gli altri utenti con la strada rimasta chiusa per permettere le operazioni di soccorso.