Schianti in autostrada tra più veicoli, ci sono feriti: A4 bloccata in direzione Trieste

VENEZIA-TRIESTE - Tre incidenti hanno provocato rallentamenti sulla carreggiata est in direzione Trieste dell’autostrada A4. Per evitare ulteriori code e disagi, Autovie Venete ha provveduto a chiudere lo svincolo di San Stino di Livenza in ingresso all’autostrada in direzione Trieste. La riaperturà è stata alle 17.15

Il primo incidente si è verificato in territorio di Annone Veneto e ha visto coinvolti un veicolo leggero, un autocarro e un mezzo pesante; il secondo, a distanza di circa 600 metri a San Stino, ha riguardato due mezzi pesanti; il terzo, all’altezza dell’area di servizio di Calstorta Sud, ha interessato un’auto e una bisarca. I sinistri si sono verificati tra le 15,45 e le 16,20. Complessivamente si registrano due feriti lievi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con più squadre e i sanitari del SUEM insieme agli ausiliari del traffico di Autovie Venete.