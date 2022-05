Morto terzista schiacciato dal trattore mentre lavora la sua terra

SCORZE' - Incidente sul lavoro mortale oggi verso le 12 nella campagna di Cappella di Scorzè. La vittima è Roberto Cagnin, pensionato di 72 anni, schiacciato sotto il trattore sul quale stava facendo delle lavorazioni sul suo terreno in via Moglianese 69. L'uomo, da sempre lavoratore come terzista con i mezzi agricoli, è rimasto schiacciato sotto il trattore. Sul posto, oltre ai sanitari del Suem, i carabinieri, che hanno provveduto al sequestro del mezzo.