Tragedia sulla Jesolana, sbanda con l'auto di cortesia dell'officina e si schianta contro un platano

CONCORDIA - Sbanda con l'auto e centra un platano, muore poco dopo l'arrivo dei sanitari. Tragedia oggi pomeriggio sulla "Jesolana" per un incidente nel territorio comunale di Concordia Sagittaria. Un giovane di 23 anni, alla guida di una utilitaria di cortesia di una officina della zona (la Vaccaro, ndr), stava percorrendo la Jesolana nel tratto compreso tra Ponte Marango e Sindacale.



Improvvisamente il conducente è sbandato con la Lancia Y finendo con l'auto contro un platano. Un botto impressionante in cui il giovane, Tiziano Masiero, è rimasto incastrato nell'abitacolo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con i sanitari del Suem. Liberato da ciò che era rimasto dell'auto, il conducente è stato trasferito in ospedale a Portogruaro.

Le sue condizioni si sono aggravate ed è deceduto poco dopo.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale del Portogruarese. Inevitabili le code sulla trafficata strada - che è stata poi chiusa al traffico per i rilievi - in una giornata interessata dal via vai dei tanti vacanzieri.

La vittima

La giovane vittima è Tiziano Masiero, residente a La Salute di Livenza.