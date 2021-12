SAN DONÀ - Mondo della sanità e della politica in lutto: un infarto strappa alla vita il dottor Carlo Patera, ex presidente della Casa di riposo. Aveva 64 anni e lascia la moglie Maria e i figli Giulia e Benedetto. La tragedia ieri mattina. Sono le 8 quando, nell’alzarsi dal letto, avverte un dolore al petto; la moglie chiama subito il 118 e i sanitari sono giunti nell’abitazione in pochi istanti. Hanno fatto di tutto per salvargli la vita e,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati