Scontro sulla tangenziale, tre feriti: una persona perde conoscenza

Con l'auto si schiantano sulla variante della Statale 14 a San Donà di Piave: tre persone rimangono ferite. È successo verso le 16.45 nelle vicinanze di Via Del Monaco. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco con i sanitari del 118. Al loro arrivo due persone erano coscienti il terzo invece non rispondeva alle sollecitazioni del personale. I sanitari hanno portato tutti al Pronto soccorso per sottoporre i pazienti alla diagnostica. Le forze dell'ordine stanno lavorando per accertare cause e eventuali responsabilità.