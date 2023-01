NOVENTA - L'assalto è iniziato prima dell'apertura. L'attrazione del primo giorno di saldi al Noventa Designer Outlet ha fatto confluire ieri un gran numero di visitatori alla cittadella della moda. Già alle 8 del mattino, prima dell'apertura già anticipata alle 9 per l'avvio degli sconti sull'abbigliamento invernale, file di clienti si sono messi in coda davanti ai negozi dell'Outlet ancora chiusi, attendendo pazientemente di poter entrare per fare acquisti, mentre fiumi di vetture continuavano a dirigersi all'Outlet.



FIUMI DI AUTO

L'affluenza più densa di auto è stata durante la mattinata, soprattutto in uscita dal casello autostradale della A4 Venezia-Trieste dove si sono formate lunghe code di turisti dello shopping. File di veicoli anche sulla bretella Calvecchia-Noventa e in via Calnova per i veicoli provenienti dal centro cittadino. Il rilevante traffico, aggravato anche dai mezzi pesanti che transitavano nella giornata lavorativa, ha causato inevitabili rallentamenti, ma senza provocare il blocco della viabilità nella rotatoria a tre corsie su cui si innestano quattro direttrici e lo svincolo del casello autostradale. Gli oltre tremila posti auto attorno all'Outlet ieri mattina si sono ben presto saturati ma, a differenza di quanto avvenuto negli anni scorsi, nessuna vettura è stata abbandonata lungo la rotatoria, anche grazie alla presenza della polizia locale di Noventa, coadiuvata dai colleghi di San Donà. Alcuni episodi di parcheggio selvaggio si sono tuttavia verificati nella zona degli alberghi e lungo l'uscita dall'area di sosta del casello, con una sessantina di auto multate dai vigili nel corso della giornata.

Il traffico è tornato scorrevole durante la pausa pranzo, con alcuni momenti di rallentamento durante il pomeriggio e in serata, quando vi sono state ulteriori ondate di arrivi. Molti hanno preferito la zona industriale per lasciare l'auto e prendere il bus navetta gratuito per raggiungere l'Outlet. In funzione anche il nuovo Designer Outlet Link, che offre treno più bus, e il servizio navetta da Venezia con partenza da piazzale Roma alle ore 9,25 e 13,25 e ripartenza dall'Outlet alle 16,05 e 19,35, con fermata alla stazione di Mestre e all'aeroporto Marco Polo.



CITTADELLA INVASA

All'interno dell'Outlet, le vie e le piazze della cittadella sono state invase dai visitatori per l'intera giornata, così tanti che hanno favorevolmente stupito la stessa direzione del Centro, che non si aspettava una tale affluenza in un giorno feriale, una crescita a doppia cifra di presenze rispetto al primo giorno di saldi invernali del 2022. Tutto il giorno, all'ingresso di molte delle 160 boutique si sono formate code di clienti che aspettavano di poter acquistare capi firmati a prezzi scontati. Oltre a molti italiani, anche croati, sloveni e serbi che da sempre frequentano la cittadella della moda in occasione dei saldi e di eventi.

Presi d'assalto soprattutto negozi di brand famosi, quali Gucci, Prada, Armani, ma anche i punti vendita di abbigliamento casual e sportivo come The North Face, Nike, Timberland e Lewis.

Dopo questo primo giorno di saldi, oggi, domani e domenica si prefigurano ulteriori ondate di visitatori. E, com'è ormai consuetudine per l'avvio della stagione degli sconti, saranno mantenuti i servizi aggiuntivi già predisposti ieri. Anche oggi, domani, sabato, e domenica 8 gennaio, come pure nel prossimo fine settimana, sabato 14 e domenica 15, il consueto orario dell'Outlet sarà ampliato di due ore: dalle 9 alle 21. Continuerà anche il servizio del bus gratuito che collega ininterrottamente l'Outlet alla zona industriale, dalle 8 alle 22, dove si potranno trovare ulteriori parcheggi rispetto a quelli a ridosso della cittadella della moda.