SALGAREDA (TREVISO) – Devis Marson aveva compiuto 28 anni soltanto la settimana scorsa, il 27 marzo. La sua scomparsa, a poche centinaia di metri da casa, ha destato sgomento e profonda tristezza in tutto il paese. E’ morto sul colpo ieri pomeriggio, 1° aprile, nel terribile frontale avvenuto a Romanziol, frazione di Noventa di Piave. Prima la sbandata all’altezza di una curva, poi l’impatto fatale con una Ford Ka con a bordo altri tre ragazzi trevigiani, rimasti feriti. Forse stava raggiungendo gli amici per festeggiare l’ultima mezza giornata di Pasquetta.

Il lavoro e l’impegno per il paese

Devis, classe 1996, aveva frequentato le scuole dell’obbligo e poi si era diplomato all'Itis Mattei di San Donà: nella cittadina del veneziano e nella vicina Noventa aveva diversi amici con cui si incontrava spesso. Da 8 anni lavorava alla VF Automation di Oderzo, azienda che si occupa della progettazione e della realizzazione di impianti elettrici e automazioni per impianti industriali. Faceva il volontario alla Pro loco e era un ragazzo molto conosciuto in paese. Lascia il padre Giancarlo, già dipendente di un’azienda locale, la madre e il fratello minore Doris di 23 anni.

Ieri gli amici di sempre, non appena saputa la notizia, si sono incontrati per elaborare insieme un lutto terribile anche perché improvviso e inatteso. Devis era conosciuto praticamente da tutti e benvoluto per il suo carattere socievole e per il suo volto sempre sorridente. Anche per questo la tragedia appare ancor più incomprensibile.

Il cordoglio del sindaco

Senza parole ieri il sindaco Andrea Favretto: «Conosco molto bene il papà Giancarlo, che è un amico. Per questo la notizia mi ha lasciato esterrefatto. Mi spiace moltissimo per Devis, che era un ragazzo d’oro, e naturalmente per tutta la famiglia. Non so nello specifico la dinamica dell'incidente. Posso solo dire che Salgareda piange un ragazzo veramente in gamba, sempre presente e attivo per il suo paese. Una notizia che ci ha lasciato sconvolti in una giornata che doveva essere di festa».

Sulla stessa lunghezza d’onda la vicesindaca Carmela Polinedrio che Devis lo ha visto crescere: «Era sempre stato amico di mio figlio, erano in classe insieme dalle elementari. Poi alle superiori hanno frequentato istituti diversi ma continuavano comunque a trovarsi in gruppo con altri ragazzi del paese. Collaborava alle attività della Pro loco da tempo e era ben felice di farlo. Lo conoscevo fin da quando era bambino. Quindi vi lascio immaginare lo stato d’animo di queste ore. Si tratta di una tragedia non solo di una famiglia ma di tutta la comunità locale».