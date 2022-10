Tre flashmob dell'Outlet di Noventa di Piave animano il centro di Padova

PADOVA - Le piazze di Padova sono state animate, domenica 2 ottobre, da tre flashmob organizzati dall'outlet di Noventa di Piave. Un primo flash mob si è tenuto nel primo pomeriggio in Piazza del Volontariato nel Quartiere Cave dove lo scorso 30 aprile Noventa di Piave Designer Outlet aveva supportato, con un intervento molto colorato dello street artist Luca Font, il programma di riqualificazione dell’area. Poi alle 16, e ancora alle 17, lo stesso flashmob è stato riproposto lungo le vie tra il caffè Pedrocchi e Piazza dei Signori e una ventina di ballerini, con costumi che si ispiravano al musical "La La land" hanno animato le strade e coinvolto i passanti con l'obiettivo di creare un momento inatteso di gioia e intrattenimento. Regalare emozioni è una delle caratteristiche nel centro outlet di Noventa mentre gli ospiti fanno shopping, così come all’esterno con interventi e iniziative come queste a Padova. Per l’occasione McArthurGlen si è avvalsa della collaborazione dell’agenzia Modulo Project con la consulenza creativa dello scenografo Laccio.