NOVENTA DI PIAVE - L'attesa stagione dei saldi sta per iniziare al Noventa Designer Outlet. La partenza sarà da domani, giovedì 5, e per tutte le giornate del lungo weekend, fino a domenica 8 compresa, la cittadella della moda sarà aperta con un orario prolungato, dalle 9 alle 21, con inizio anticipato e chiusura posticipata di un'ora rispetto al solito. Anche nel weekend di sabato 14 e domenica 15 ci sarà lo stesso orario ampliato. Nella prevedibile affluenza di un gran numero di visitatori, com'è ormai consuetudine nelle prime giornate di saldi dell'abbigliamento autunno-inverno, la direzione dell'Outlet ha predisposto un servizio aggiuntivo di parcheggi. Con la speranza che siano sufficienti ad assorbire la massa di visitatori che tradizionalmente convergono sul centro degli acquisti.

Parcheggi aggiuntivi

Oltre alla vasta area di sosta per più di tremila vetture a ridosso della cittadella, saranno a disposizione dei visitatori anche gli stalli della vicina zona industriale, collegati in modo continuato, dalle ore 8 alle 22, da un bus navetta gratuito. Da alcuni giorni ha anche preso il via il Designer Outlet Link che, grazie all'accordo tra il servizio regionale di trasporto pubblico ferroviario di Trenitalia e McArthurGlen, consente ai visitatori di lasciare l'auto a casa e raggiungere comodamente il Noventa Designer Outlet acquistando, in un'unica soluzione, il biglietto di treno e bus: un'alternativa pratica e soprattutto sostenibile per la riduzione del traffico privato e dell'inquinamento, che la direzione dell'Outlet intende perseguire. Continuerà il servizio di bus da Venezia con gli usuali orari per la clientela: partenza dal Tronchetto e arrivo People Mover alle ore 9,25 e 13,25 e ripartenza dall'outlet alle ore 16.05 e 19,35. Il bus ferma anche a Mestre-Stazione e all'aeroporto Marco Polo. È possibile acquistare i biglietti per questo servizio sia a bordo che online.

All'interno dell'Outlet, per i più piccoli che non si vorranno sottoporre alla maratona dello shopping, sarà a disposizione Flora's kids area, l'area gioco al chiuso per bambini dai 3 anni in su, sorvegliata e gestita da personale specializzato, che sarà aperta anche nelle giornate di giovedì 5 e venerdì 6, oltre che, come consuetudine, nel weekend, dalle 11 alle 18.