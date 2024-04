- Pugni da far west al ristorante. Secondo due clienti del locale, ile il relativo conto non risultava congruo con il resto della cena servita. Dal battibecco alla zuffa il passo è stato breve. In seguito alla colluttazione che ne è scaturita, tra gli altri clienti del locale sbigottiti, all'interno del ristorante-pizzeria sonoA farne le spese anche una. E' successo intorno alle 23 della serata di sabato, vigilia di Pasqua, presso(ex Tre Spade) di via Alto Adige a Campolongo Maggiore. Alle lamentele dei due clienti, iniziate come sopra riferito all'interno ma proseguite anche fuori dal locale,Alla fine dello scontro il risultato è stato di due feriti. Sul posto è intervenuta una pattuglia di carabinieri della Tenenza di Dolo e una autoambulanza del pronto soccorso dell'ospedale padovano di Piove di Sacco. Il cliente che ha ricevuto il vaso di vetro in testa è dovuto ricorrere alla cure ospedaliere, mentre il ristoratore è stato medicato sul posto per una ferita al volto. Il ristorante-pizzeria da Regina è un locale molto noto e assai frequentato e che offre ristorazione di media qualità a prezzi contenuti. Cosa abbia potuto scatenare l'ira dei due clienti e la conseguente reazione del ristoratore risulta di fatto incomprensibile e non si esclude che tutto possa essere stato generato da un bicchiere di troppo.