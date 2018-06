Il "re dei ladri" riabilitato: tolta la sorveglianza speciale

VENEZIA Vincenzo Pipino, il "re dei ladri" non è più socialmente pericoloso. Lo scrive il Tribunale delle misure di prevenzione nel provvedimento con cui gli ha revocato la sorveglianza speciale che gli era stata imposta.



Pipino, che negli ultimi anni è salito agli onori delle cronache per due libri nei quali ripercorre la sua carriera di ladro, ha finito di scontare l’ultima pena lo scorso 21 dicembre, ma è fuori dal carcere dall’agosto del 2017 in quanto il Tribunale di sorveglianza gli concesse l’affidamento ai servizi sociali per gli ultimi mesi, ritenendo che non fosse più socialmente pericoloso. Pipino ora è uomo completamente libero.

