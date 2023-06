Percorsi di riabilitazione: il processo non coinvolge solo il fisico

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE DI MOTTA DI LIVENZA

La riabilitazione svolge un ruolo fondamentale nell’accompagnare il paziente lungo il processo di recupero e adattamento alla quotidianità, migliorandone sensibilmente la qualità della vita. Il recupero vede nel fisico un ruolo certamente cruciale, ma il percorso passa necessariamente anche da una rieducazione cognitiva, psicologica, sociale ed emotiva. Solo lavorando con costanza e impegno, con il supporto altamente specialistico di un team multidisciplinare e la vicinanza della famiglia, infatti, il paziente riesce a riacquisire una certa indipendenza, ad affrontare al meglio la problematica e, con essa, il rientro in società.

Concetti fondamentali, che l’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta di Livenza (ORAS) ha fatto propri, assumendo il ruolo di struttura di eccellenza del Veneto e, in ben vent’anni di attività, diventando punto di riferimento a livello regionale e nazionale per la riabilitazione dalle mielolesioni e gravi cerebrolesioni acquisite, oltre che in area cardiologica e pneumologica.

Un approccio multiprofessionale e multidisciplinare

La struttura accoglie in regime di degenza ordinaria e di Day Hospital i pazienti che necessitano di progetti riabilitativi per disabilità acquisite di vario genere, tanto transitorie quanto permanenti, assicurando i migliori trattamenti grazie al supporto dei migliori professionisti del settore e degli ultimi ritrovati in tema di attrezzature e strumentazioni.

ORAS è in grado di rispondere alle necessità dei casi più complessi sia sul piano clinico-assistenziale, sia da quello strettamente riabilitativo, con un approccio multiprofessionale e multidisciplinare garantito dalle equipe e dalla realizzazione di percorsi riabilitativi articolati e personalizzati, che prevedono programmi diversificati tenendo conto della patologia, della situazione clinica del paziente e delle sue necessità. Il tutto impostato in un’ottica che pone al centro la persona e opera sviluppando una piena umanizzazione delle cure.



Percorsi personalizzati e servizi mirati

Per fare questo, la struttura si serve anche di una piscina riabilitativa e di iniziative speciali, come le testimonianze dirette dei cosiddetti peer counselor: atleti e persone con disabilità che hanno saputo vincere le difficoltà e oggi costituiscono un esempio di forza ed emancipazione, dimostrando e insegnando che la volontà e i valori di accessibilità ed inclusività possono produrre grandi risultati . Ogni percorso è finalizzato a restituire al paziente, pur in condizione di disabilità, una propria indipendenza, non solo stabilizzandone gli aspetti clinici e psicologici, ma anche nella fase del rientro a casa, in famiglia, nel mondo del lavoro e nella società.

A tutto ciò, ORAS affianca un’importante mission di ricerca svolta in collaborazione con istituzioni, enti e aziende a livello internazionale e di rinomata affermazione nel campo riabilitativo. L’Ospedale non si prende cura solo dei pazienti, ma mette a disposizione una serie di servizi medici, pratici e di logistica, rivolti alle persone e alle famiglie durante e dopo la degenza e la riabilitazione. ORAS è, inoltre, la prima struttura ospedaliera in Italia ad aver incluso nei propri servizi gratuiti la figura del disability manager, facilitatore che opera una consulenza tecnica su come affrontare il rientro a casa studiando soluzioni di accessibilità domestiche.



Punto di riferimento ambulatoriale

Ma ORAS è anche importante punto di riferimento per un’utenza territoriale di un milione e mezzo di abitanti, che ogni anno accedono a 250mila prestazioni offerte in ambito di servizio poliambulatoriale. Una realtà che garantisce attività specialistiche multidisciplinari erogate all’interno del Sistema Sanitario Nazionale, o come prestazioni a pagamento.

In tutto ciò, ORAS persegue da sempre la trasparenza e la chiarezza, con l’obiettivo primario di promuovere il benessere della persona e la soddisfazione dei suoi bisogni di salute, nel rispetto della sua integrità fisica, psichica e sociale, in linea con quanto stabilito dalla Costituzione italiana e con le più recenti linee-gui­da della Regione Veneto in materia di prevenzione e salute.

ORAS si pone, così, come caso virtuoso nel settore sanitario pubblico: un’eccellenza dei servizi di recente riconosciuta con il “Level Diamond”, il più alto attestato rilasciato dall’ente internazionale valutativo degli standard della sanità, Accreditation Canada. Per maggiori informazioni sui servizi e le prestazioni offerte dall’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta di Livenza è possibile visitare il sito internet www.ospedalemotta.it