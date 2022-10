Venezia, l'assalto dei 450mila per il lungo ponte: park esauriti, vaporetti "strapieni", turisti lasciati a terra e borseggi

VENEZIA - ​Ressa a Venezia per il ponte di Ognissanti, vaporetto parte "strapieno" da Murano Faro: «Lasciate a terra decide di passeggeri». La città lagunare fa il pieno, si stima che siano 450mila ospiti nel lungo week end di festa. E se sul ponte della libertà gli automobilisti restano imbottigliati nel traffico, anche chi deve prendere i vaporetti incappa in lunghe code e attese.

Oggi, il battello in partenza da Murano Faro e diretto a Fondamente Nove, delle 13.49, sarebbe salpato "strapieno" lasciando a terra decide di passeggeri. A riportarlo, testimoni in attesa sulla banchina. E le foto delle lunghe code fanno il giro dei social. Immagini di turisti in fila esasperati sotto a un incredibile sole di fine ottobre. La tratta, tra l'altro, tocca anche il cimitero, questo comporterebbe disagi per chi vuole fare visita ai propri cari defunti. E il week end lungo non è ancora finito.

Sabato e domenica

Dopo i 90 mila visitatori arrivati a Venezia ieri, oggi, domenica 30 ottobre, la città fa il bis e inizia a sentire il peso del turismo di massa. Anche oggi le stime del Comune sono di altri 90 mila accessi in città, che stanno portando il ponte di Ognissanti a numeri da record. I parcheggi cittadini pieni già dalle 11.30 come comunica il Comune dal suo account ufficiale Twitter. Per posteggiare l'auto sono rimasti solo spazi a Mestre, con ripercussioni sia sul collegamento su rotaia che su gomma. Emblematica la situazione nel piazzale della stazione ferroviaria, da dove la 'fiumana' di persone non cessa di giungere a Venezia, e non mancano segnalazioni di borseggi. Sotto stress anche il trasporto pubblico locale, con i vaporetti costretti a lasciare in attesa i passeggeri - turisti ma anche residenti- che dalle Zattere volevano raggiungere l'isola della Giudecca.