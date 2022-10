Venezia, coda sul ponte della Libertà: tutti in colonna per il ponte di Ognissanti Video

VENEZIA - Ore 11.48 macchine ferme e in coda da metà ponte della Libertà destinazione Venezia. Il ponte degli Ognissanti da’ una spinta al turismo. La festa di ognissanti e la commemorazione dei defunti attira a Venezia decine di migliaia di persone viste le buone condizioni del tempo. Turisti, famiglie in gita, persone al cimitero. Vaporetti strapieni, code infinite e lunghe attese per i mezzi, record di persone anche a piedi. (servizio di Federica Repetto)