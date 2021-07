Festa del Redentore 2021 a Venezia: dalle 12 di oggi scatta il via libera alla prenotazione per i non residenti

VENEZIA - Festa del Redentore 2021: dalle ore 12 attiva la prenotazione per i non residenti sul sito del Comune e di Venezia Unica.

Redentore, come prenotare

Dalle ore 12 di oggi, giovedì 15 luglio, apre anche per i non residenti nel Comune di Venezia il sistema di prenotazione per assistere allo spettacolo pirotecnico in occasione della Festa del Redentore, in programma a Venezia, sabato 17 luglio a partire dalle ore 23:30. Attraverso questo link, raggiungibile dai siti di www.comune.venezia.it e www.veneziaunica.it tutti gli interessati potranno accedere alla pagina dedicata alle prenotazioni, che contiene tutte le informazioni ed una sezione FAQ dedicata.

In barca al Redentore

Per chi desidera seguire lo spettacolo dall’acqua, nella modalità più tradizionale e consigliata, sarà necessaria la preventiva prenotazione del natante, la conservazione della lista dei passeggeri per i 14 giorni successivi (per il contact tracing), il mantenimento del distanziamento sociale a bordo, la capienza del natante limitata all’80% in caso di non conviventi. Le aree di ormeggio sono state suddivise per tipologia di imbarcazione. Non sarà consentito l’ormeggio “a lai” tra le imbarcazioni se non con adeguati sistemi atti a garantire il distanziamento sociale. Per chi desiderasse invece seguirlo a terra, dalle rive più vicine al Bacino (Zattere, Piazzetta San Marco, Riva degli Schiavoni, Giudecca), l'accesso sarà con prenotazione obbligatoria ed esibizione del “green pass”.

Redentore, dove fare il tampone

Per facilitare gli ospiti della manifestazione, verranno istituiti dei punti tamponi temporanei in Giudecca e a San Marco, anche con l’utilizzo di un vaporetto ormeggiato in Canal Grande in zona Rialto, e verrà prolungata l’apertura del punto tamponi presso la stazione ferroviaria di Santa Lucia, in collaborazione con Aulss3 Serenissima, Croce Rossa, Croce Verde e AVM/ACTV.

Giudecca per residenti

Viene invece allargata a tutti i residenti nel Comune di Venezia l'area della Giudecca, le cui rive saranno riservate ai veneziani. Si ricorda che per chi è residente, ospite in albergo o chi ha prenotato in un pubblico esercizio nelle aree ad accesso limitato, il passaggio sarà consentito, previa esibizione del documento d’identità per i residenti, o della prenotazione. La mobilità nel resto della città resta libera.

Redentore 2021, programma e ponte votivo

Continua nel frattempo il lavoro della macchina organizzativa. Domani 16 luglio, alle ore 20, si svolgerà la tradizionale inaugurazione del Ponte votivo, che collega le Zattere con la Chiesa del Redentore all’isola della Giudecca, alla presenza del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, del patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, e delle massime autorità cittadine. Il transito pedonale sarà consentito dalle ore 21 di venerdì 16 luglio alle ore 22 di domenica 18 luglio, ad eccezione dell’arco di tempo dalle ore 23 di sabato alle ore 0.30 di domenica, durante il quale si svolgerà lo spettacolo pirotecnico. Le operazioni di smontaggio inizieranno dalle 22 di domenica 18 e prevedono la sospensione del traffico acqueo fino alle 6 di lunedì 19 luglio, quando verrà assicurato un varco di 135 metri. Il ponte sarà completamente smontato nell’arco di due settimane. Venezia, 15 luglio 2021.