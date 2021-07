VENEZIA - Un Redentore per 13mila, tra riva e bacino di San Marco. Un Redentore che torna con il suo ponte votivo e con i fuochi in bacino. Ma che per gestire al meglio la situazione, data la risalita dei contagi causata dalle varianti, Delta in particolare, sarà un Redentore che non s’era mai visto: prenotazioni on line, Green pass e punti tamponi temporanei in Giudecca e a San Marco, anche grazie a un vaporetto ormeggiato a Rialto. Con il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati