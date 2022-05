JESOLO - Di nuovo lungo le strade, sanzionate due prostitute in cerca di clienti. La loro presenza, quantomeno sulle vie del litorale, si era volatizzata nell’estate del 2017 quando il Comune decise di usare il pugno di ferro, applicando anche il Daspo urbano oltre alle sanzioni amministrative. Nei giorni scorsi, per certi versi a sorpresa, il loro ritorno. E a dirla tutta, rispetto al passato avevano scelto anche una zona diversa, ovvero via Adriatico, all’ingresso della città, in un punto pur di grande passaggio di auto ma non a ridosso della centro cittadino.



Probabilmente si è trattato di un tentativo di aggirare i controlli, magari nella speranza di dare meno nell’occhio. E invece i controlli sono scattati, comprese le sanzioni e l’allontanamento anche da quella zona. Loro sono due ragazze di origini romene, entrambe ventenni, nei giorni scorsi sorprese a lato della strada regionale 43, dove si erano posizionate nella frazione di Ca’ Nani in attesa che si fermassero dei clienti. La loro presenza non è passata inosservata, non tanto a qualche automobilista di passaggio che magari avrà avuto anche la tentazione di fermarsi, ma soprattutto agli abitanti della frazione. Quasi immediata, infatti, la segnalazione al comando della Polizia locale. E altrettanto immediato è stato l’intervento degli agenti.



In pochi minuti, infatti, una pattuglia è intervenuta nel punto in cui era stata segnalata la presenza delle due prostitute. Entrambe sono state identificate, quindi multate con una sanzione amministrativa di 450 euro prevista dal regolamento di polizia urbana e, infine, allontanate tanto che gli stessi agenti hanno poi accertato che le due donne non si sono più ripresentate. Come detto, era da diversi anni che non si vedevano delle “belle di notte” a lato delle strade del litorale. Le sanzioni a clienti e prostitute introdotte nel 2011 e il successivo Daspo urbano, che prevede l’allontanamento della città, aveva infatti cancellato questo fenomeno. Nella realtà la prostituzione, come per tante altre città, si è trasferita all’interno degli appartamenti, con tanto di offerte di escort, italiane e straniere, presenti tutto l’anno nei vari siti di incontri. Per quanto riguarda i controlli sulle strade, va ricordato che in passato non sono mancate le sanzioni anche ai clienti (molti quelli che chiedevano di pagare la sanzione immediatamente), con tanto di episodi quantomeno curiosi. Per esempio con due multe comminate a padre e figlio. Oppure con la “mini orgia” tra un cliente e due prostitute bloccata dagli agenti e ancora un turista tedesco sanzionato mentre consumava un rapporto con una prostituta con la moglie che si trovava “tranquillamente” seduta nel retro dell’auto, a quanto pare per festeggiare il compleanno dell’uomo. Pur con la presenza delle “lucciole” scomparsa dalle strade, eccetto quest’ultimo episodio ma dopo anni di assenza, dal Comando della Polizia locale è stata assicurata la massima vigilanza. Frazioni comprese.