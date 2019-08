​Muore d'infarto mentre viaggia in auto con il figlio: un cenno, poi la tragedia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FOSSALTA PORTOGRUARO (VENEZIA) - Colto da malore mentre è in auto con il figlio: un 71enne jesolano muore di, classe 1948, residente a, che ieri verso sera stava rientrando a casa. A bordo della Lancia K di famiglia, oltre all'uomo anche il figlio e un amico di quest'ultimo. Il trio era partito da poco dal vicinodi Fossalta di Portogruaro e stava per arrivare sulla strada statale 14. Giunti in prossimità dell'abitato di Vado, il capofamiglia ha accusato un malore. È riuscito con un gesto a chiedere aiuto al figlio, un uomo di quasi 40 anni. Immediata la richiesta di aiuto arrivata al 118 verso le 20 e 30. Mentre la Lancia si è fermata nel piazzale antistante il negozio di abbigliamento Voltolina, dalla