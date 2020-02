Porto di Venezia, il "manifesto per l'Italia" lanciato dalla Marittima

VENEZIA - «Il porto di Venezia è vita, la vita stessa della città. Anzi, di più. È la base stessa dell’economia del Nord-est che è una delle più importante d’Europa». Gli operatori portuali e i rappresentanti delle categorie ai più alti livelli si sono dati appuntamento oggi - 13 febbraio - in Marittima per lanciare il loro manifesto all’Italia, prendendo spunto dal convegno organizzato da Federagenti al quale erano presenti oltre al sindaco della città Luigi Brugnaro, il presidente dell’Autorità di sistema portuale Pino Musolino, il comandante della Capitaneria Piero Pellizzari e il presidente di Federagenti Gian Enzo Duci.



«I soliti noti da 20 anni stanno raccontando balle - afferma Brugnaro - che la laguna sta diventando un braccio di mare. No, la laguna si sta interrando. A Roma non hanno fatto nulla nemmeno i carotaggi in laguna. Non fanno nemmeno le cose di legge. Adesso decidono di buttare le navi un po’ a casaccio nel porto. Attenzione, perché la pazienza, non la mia, ma quella degli operatori finisce. Pretendiamo che la profondità del canale dei petroli torni a livello di legge 11,50 per non continuare a perdere traffici come è successo con la linea diretta con la Cina.

Noi siamo disponibili ma non a morire. Marghera è porto e industria In ballo c’è il futuro dell’Italia che va salvata dal declino economico». “Chi sogna la fine del Porto vuole la Morte di Venezia - ha poi detto Musolino - questo è un incubo. Non è scontato che aziende e lavoratori si mettano tutto insieme per dire lasciateci lavorare”.

IL "BILANCIO"

Infine ancora il sindaco Brugnaro ha concluso: “Venezia ha bisogno di 150 milioni di euro l’anno per tenere viva la città, per scavare i canali e finalmente fare le fognature e completare la rete antincendio”.

