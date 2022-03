Pnrr e turismo, 3.282 domande su 5.000 dagli alberghi: in Veneto 357, per 195 milioni di euro

VENEZIA - Sul totale di 5.000 domande presentate a livello nazionale per le risorse messe a disposizione del settore turismo dal decreto attuativo del Pnrr, 3.282 provengono da alberghi. Lo rende noto Federalberghi, precisando che in Veneto sono 357 le domande presentate, per un totale di 195 milioni di euro. La maggior parte dei contributi fa riferimento all'efficientamento energetico, agli interventi edilizi, all'eliminazione di barriere architettoniche e alla digitalizzazione.

«La partita è ancora aperta - commenta Massimiliano Schiavon, presidente di Federalberghi Veneto - e nonostante le cifre siano importanti, se le suddividiamo per il numero delle imprese capiamo che si tratta di cifre ordinarie per strutture come le nostre. Intanto è un passo doveroso per dare un po' di respiro ad un settore che da anni vive senza ossigeno. Spero che il Veneto, che è la terza regione per richieste dopo Lombardia e Trentino-Alto Adige, venga valorizzato come si merita».