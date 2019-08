Plasticfree. Ore 11.33 il bagno liberatorio dei 10 mila per dire addio alla plastica

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BIBIONE (VENEZIA) - Bibione si libera dalla plastica. Nella giornata di Ferragosto una grande festa sulla spiaggia di Bibione, trasformata quest’anno in un palcoscenico globale dal quale lanciare un messaggio per la salute del mare: Bibione #PlasticFree. Presentato nei giorni scorsi come evento che avrebbe coinvolto l’intero litorale, Bibione #PlasticFree – organizzato dalla località con la Guardia Costiera e patrocinato dal Ministero dell’Ambiente – ha firmato oggi, 15 agosto, tutti i 7 chilometri della spiaggia veneta, da sempre in prima fila per la salvaguardia ambientale.Una firma semplice, #PlasticFree (liberi dalla plastica), visibile per tutti da terra, cielo e mare: da est a ovest, dal faro che nasce sulla foce del fiume Tagliamento alla punta estrema che tocca la laguna, passando per l’ampia spiaggia. Dagli striscioni issati in cielo dai paracadute ascensionali alla gigantesca scritta sulla sabbia e quella composta con gli ombrelloni, fino al tuffo collettivo in mare, con la promessa e l’impegno di migliaia di bagnanti affinché in mare la plastica non ci finisca più.