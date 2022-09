PIANIGA - È scomparso all'alba di lunedì il cavalier Paolo Maretto, avrebbe compiuto 78 anni il 30 settembre. Ha ceduto dopo una lunga e dolorosa lotta contro una malattia. I figli e i tanti amici e imprenditori ricordano che lottare era il suo motto raccontano la moglie Paola e i figli Tullio, Rossella e Gabriele per il benessere della famiglia, per sostenere gli amici in difficoltà, per aiutare il prossimo, per riscattare un passato di difficoltà. Il suo motto era "hanno costruito Venezia sull'acqua".

Col fratello Giovanni ha costruito dal nulla l'azienda leader di reti e materassi Italflex, creando posti di lavoro e intrecciando relazioni anche a livello internazionale. Ha creato un grande network, quando questa parola era ancora sconosciuta ai più. Fino a ricevere dal presidente Napolitano nel 2009 il titolo di cavaliere all'ordine della Stella, onorificenza conferitagli su proposta del Ministro degli Esteri grazie alla promozione dei rapporti di amicizia e collaborazione tra l'Italia e gli altri Paesi. In questi giorni tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia. I funerali verranno celebrati domani alle 15 nella chiesa di Rivale, il rosario verrà recitato stasera alle 19.