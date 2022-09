BADIA POLESINE - Addio a Massimo Saron, figura molto conosciuta a Badia Polesine per la sua attività in uno dei locali più noti del centro storico. Il 59enne si occupava assieme ai figli, del bar Art Campo Cafè in piazza Vittorio Emanuele II, uno dei punti di maggiore ritrovo della movida del centro cittadino. A darne il triste annuncio nelle epigrafi sono Lorella e i figli Jonathan e Josué, assieme ad amici e parenti. I funerali di Massimo Saron si terranno domani pomeriggio, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di San Biagio nella vicina Lendinara, dove il defunto giungerà dall'ospedale San Luca di Trecenta. Dopo la funzione religiosa si proseguirà per la cremazione. La famiglia, nelle epigrafi, ringrazia da subito quanti parteciperanno alla cerimonia.

Saron non era originario di Badia Polesine, ma vi si era trasferito da diversi anni dopo aver gestito un altro locale sotto i portici di piazza San Marco nella vicina Lendinara. A Badia era conosciuto per essere stato animatore della movida cittadina organizzando iniziative ed eventi musicali. Si era spesso battuto per difendere le iniziative promosse dagli esercenti nel centro e mirate a tenere viva la frequentazione nelle piazze. In diverse occasioni aveva contestato i provvedimenti del Comune per contenere la movida rumorosa chiedendo invece alle varie amministrazioni di sostenere gli esercenti.