Pianiga. Creano panettoni per caso e vincono il primo premio

PIANIGA - Il laboratorio artigianale “ Dolcevia” di Mellaredo di Pianiga, aperto lo scorso settembre, ha vinto il concorso “Panetthòn”, evento dedicato al miglior panettone artigianale che, oltre a premiare la qualità del prodotto, si distingue dagli altri contest per la solidarietà: il ricavato della manifestazione infatti viene devoluto alla onlus “Amici di Adamitullo” che sostiene le attività dei Salesiani in Etiopia.

L’edizione numero 13 ha incoronato il panettone (che doveva essere senza additivi, conservanti ed emulsionanti) realizzato dai giovani di “ Dolcevia”, battendo gli altri 11 finalisti usciti dal gruppo iniziale di 25. La giuria, presieduta da Daniele Gaudioso, medico-gourmet che ha ideato la sfida solidale “Panetthòn”, anche quest’anno era composta da esperti di settore, fra cui i cuochi “stellati” Lionello Cera dell’“Antica Osteria Cera” di Campagna Lupia e Raffaele Ros del “San Martino” di Scorzè.

Il laboratorio vincitore

Il laboratorio vincitore è stato creato da Davide Martellato, 22enne figlio del patron di Silikomart e Hangar 78 di Mellaredo, che con la sua società “Dave” ha due brand: Dolcevia, dove vengono prodotti panettoni artigianali col burro, e “Elpadoan”, dove usano l’olio d’oliva dei Colli Euganei e i prodotti della provincia di Padova. Davide ha coinvolto due pasticceri Matteo Miscioscia, 35 anni, di Bordighera, e Livio Padula, 29 anni di Camposampiero: “Ogni anno mio padre con l’azienda regalava ai clienti circa 300/400 panettoni. Ad Hangar 78 abbiamo i corsi di cucina e da lì ho avuto l’idea: invece che comprarli perché non farli? L’anno scorso il prodotto piaceva tanto e così a gennaio abbiamo deciso di creare tutto il progetto: abbiamo comprato un laboratorio di 300 metri quadri, mi sono staccato con un pasticcere che veniva da Hangar, e ne ho trovato uno nuovo. Abbiamo poi due ragazzi che fanno la parte confezionamento”. Gli ordini continuano ad aumentare e dopo il primo mese “stavamo già stretti”, così per il 2024, hanno preso un’altra parte di capannone. Non solo panettoni, però: nel laboratorio fanno anche focacce, babà, biscotti, sbrisolone, plum-cake, in versione sia dolci che salati, che vendono in ristoranti di Padova (hanno fatto anche i panettoni personalizzati per Luxardo con le marasche e il cioccolato).