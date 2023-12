Chiara Ferragni, Safilo interrompe l'accordo di licenza per la collezione di occhiali: «Violazione di impegni contrattuali»

PADOVA - Un'altra tegola per Chiara Ferragni. Safilo Group, gruppo padovano specializzato nell'occhialeria made in Italy, ha comunicato l'interruzione dell'accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni eyewear a marchio Chiara Ferragni.

Questo «a seguito - si legge in una nota della società - di violazione di impegni contrattuali assunti dalla titolare del marchio».

Il caso pandoro

Nei giorni scorsi l'Antitrust aveva sanzionato società riconducibili all'influencer per oltre un milione e Balocco per 420 mila euro per pratica commerciale scorretta, poiché - secondo l'Autorità - avevano fatto intendere ai consumatori che acquistando il pandoro "griffato" Ferragni avrebbero contribuito a una donazione all'Ospedale Regina Margherita di Torino.