Chiara Ferragni rischia di perdere gli sponsor? Lo scandalo pandoro (che ora rischia di allagarsi) ha danneggiato l'immagine dell'influencer di Cremona. E ora alla fuga dei follower si potrebbe aggiungere anche quella dei brand. Un effetto del terremoto scatenato dalla multa dell'Antitrust con il caso Balocco. Nei contratti firmati dall'imprenditrice le regole indicate sono precise. In particolare alcune clausole potrebbero essere fatte valere dai noti marchi. L'avvocato Massimiliano Dona, esperto di diritto dei consumatori, ci indica quali.

Ferragni, fuga di follower dopo il caso pandoro: Chiara a -63.000 in 5 giorni (e Fedez - 23mila). La strategia del silenzio dei Ferragnez (che non funziona)

Per quali reati rischia di essere imputata?

Il rischio che l'affare si ingrossi è concreto. Anche alla luce degli sviluppi degli ultimi giorni, dove si è ipotizzata una condotta reiterata che avrebbe riguardato altre iniziative di solidarietà e in particolare le uova di Pasqua. Situazioni che avrebbero in comune con quella di Balocco di aver provveduto ben poco per la giusta causa e viceversa un fatturato significativo per l'imprenditrice. Se così fosse, può persino configurarsi l'ipotesi di truffa o di associazione a delinquere. Naturalmente è prematuro configurarli.

Perché gli sponsor potrebbero abbandonare l'influencer?

Se accertato, il danno reputazionale sarebbe enorme. Chiara Ferragni non solo perderà la chance di contrattualizzare nuovi sponsor nel 2024, ma corre il rischio che qualche sponsor attuale receda dai contratti per giusta causa, proprio perché influencer. Il patto, quindi, era stato fondato sulla sua immagine (poi, appunto, danneggiata).

Quanto può perdere in termini economici?

Il prezzo della lesione alla sua immagine potrebbe essere quantificato in quattro-cinque milioni di euro. Perché? Il calcolo è frutto della circostanza per cui la Ferragni mette un milione di euro subito sul tavolo, ma potrebbe darne anche un secondo nel caso l'appello al TAR fosse accolto. Da avvocato so bene che se tu metti sul tavolo 2 milioni di euro immagini un rischio potenziale almeno del doppio, se non del triplo.