Ferragni, fuga di follower dopo il caso pandoro: Chiara a -63.000 in 5 giorni (e Fedez - 23mila). La strategia del silenzio dei Ferragnez (che non funziona)

Chiara Ferragni, che fine ha fatto dopo il caso pandoro? L'influencer digitale (da 95.000 euro a post) è completamente scomparasa dai radar social dopo la notizia della maxi multa dell'Antitrust per pratica commerciale scorretta da 1 milione di euro. Lei che non faceva un passo senza condividerlo con il suo esercito di follower ora si è trincerata (nella sua mega casa) dietro un silenzio che fa adirare i fan, o forse meglio definirli ex fan. In soli 5 giorni la seconda influencer italiana piu' pagata (prima di lei solo Khaby Lame) ha infatti perso oltre 60.000 follower. E per Fedez non va diversamente. Federico è a -23mila.

Ferragni rischia di perdere gli sponsor? L'esperto: «Perché i brand possono recedere dai contratti, le clausole»