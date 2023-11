Pianiga. Antonella muore a 56 anni: ha combattuto contro una malattia prepotente fino alla fine

PIANIGA - È scomparsa martedì scorso, all'età di 56 anni, Antonella Nefele. «Oggi Antonella ci ha lasciati dopo lunga malattia»: è questo il messaggio comparso intorno alle otto di sera sul profilo facebook della giovane donna.

Un modo un po' inconsueto di dare la triste notizia, che ha colpito così ancora di più tutta la comunità di Cazzago, che l'aveva vista in questi anni combattere coraggiosamente col male che l'ha aggredita in modo prepotente.

L'addio

Una famiglia, la sua, colpita già da molti lutti nel corso degli anni: i genitori di Antonella, a cui lei era legatissima e che non mancava di ricordare spesso anche sui social, sono ambedue scomparsi alcuni anni fa, mentre due dei quattro fratelli erano tragicamente morti in un brutto incidente in auto in via Molinella, all'incrocio dove ora c'è la rotonda.

Una grande perdita per amici e parenti, che la descrivono come una persona umile, molto solare, dolce, buona d'animo, altruista, con un'attenzione speciale per chiunque, il sorriso pronto e sempre disponibile a dare una mano a tutti. «Ha combattuto fino alla fine, con la speranza dentro di sé, nonostante tutto, e la forza che dimostrava sempre, anche la sera che ha partecipato alla nostra cena della classe 1967 l'anno scorso, dove aveva voluto venire per noi', aveva detto, ed è rimasta con noi fino a che non ce l'ha più fatta e ha dovuto andare a casa. Ha sofferto tanto, ma mi consola sapere che è stata circondata fino alla fine da tante persone che le volevano bene come si meritava», racconta fra le lacrime un'amica coetanea. Lascia il marito Doriano, i fratelli Loredana e Moreno, i cognati e nipoti. Verrà recitato il rosario stasera alle 18 in chiesa di San Martino a Cazzago, i funerali lunedì 4 dicembre alle 10.