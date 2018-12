Endri Febo, la nebbia ostacola le ricerche, il pescatore non si trova

CHIOGGIA - Un'altra intera giornata di ricerche in laguna da parte di vigili del fuoco e sommozzatori non è bastata per ritrovare il corpo di Endri Febo, il 53enne sbalzato in acqua e rimasto disperso dopo lo scontro tra barche venerdì notte tra Valle dei sette morti e Valle del Cornio. Ieri, è stata la nebbia l'ostacolo principale oltre al fatto che la zona in cui è avvenuto l'incidente è difficile: le ricerche dei sommozzatori sono comunque proseguite nelle acque tra Valle dei sette morti e Valle del Cornio, anche verso Pellestrina.

Cresce l'angoscia dei familiari della vittima e proseguono le indagini per chiarire la dinamica dello schianto in laguna.

