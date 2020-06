Passante e Tangenziale, lavori a due svincoli, chiusure da lunedì a giovedì 25

VENEZIA - Concessioni Autostradali Venete procederà la prossima settimana alla manutenzione di alcuni impianti di illuminazione pubblica, sia lungo la Tangenziale di Mestre che in corrispondenza delle stazioni autostradali sul Passante di Mestre, che renderanno necessario procedere alla temporanea chiusura di alcuni svincoli in orario notturno.

Sulla A57 Tangenziale di Mestre, tra lunedì 22 e giovedì 25 giugno verranno chiusi alternativamente gli svincoli di entrata e di uscita per la rotatoria Miranese dalla carreggiata est e ovest della Tangenziale di Mestre.

i lavori e le relative chiusure avverranno esclusivamente in orario notturno, tra le 20.30 e le 6 del giorno successivo.

Sempre per consentire la manutenzione degli impianti di illuminazione, lo svincolo di Spinea in uscita dalla carreggiata est (direzione Trieste) resterà chiuso dalle 21 di martedì 23 giugno alle 2 di mercoledì 24 giugno. Il traffico in uscita per Spinea sarà deviato verso la stazione autostradale successiva di Martellago-Scorzè.

© RIPRODUZIONE RISERVATA