MALCONTENTA (VENEZIA) - Avevano pensato di festeggiare la Pasqua ortodossa con una grigliata di gruppo al parco Perale di Malcontenta, vista anche la bella giornata di sole. Il problema è che una grigliata per un gruppo di circa un centinaio di persone non è stata vista nel migliore dei modi dai residenti che, immediatamente, hanno chiamato la polizia locale per reclamare il fatto che il fumo stava entrando in tutte le case vicine al parco. I vigili, una volta sul posto, hanno invitato i commensali ad abbandonare il parco o quantomeno a spegnere le griglie, anche per non mettere a rischio l’integrità dell’area verde. Non sono state comunque date multe per l’accaduto.

In altri casi simili, in passato, in Comuni vicini, i vigili avevano usato la mano più pesante, ma dipende dai regolamenti delle aree verdi e dalle singole situazioni. Tre anni fa la polizia locale del Miranese aveva sanzionato pesantemente i partecipanti a una grigliata “abusiva” al parco Nuove Gemme.

Affacciati alla recinzione a Nord del parco cittadino, i vigili avevano visto il gruppetto invitandolo a spegnere immediatamente il fuoco, vietato e molto pericoloso nel bel mezzo della vegetazione secca del parco. Ma il messaggio non era arrivato: così dopo aver spento le braci con l’estintore di servizio, avevano identificato una decina di persone: dai nonni ai nipoti, erano tutti parenti di una famiglia che abita in uno dei palazzi che si affacciano sul Nuove Gemme. Chiaramente non sapevano che esistesse un simile divieto ma l’ignoranza non è una scusa. Saltata la grigliata, era arrivata la multa.

