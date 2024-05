Incidente in scooter a Miami, morti Giuseppe Ghidotti e Kevin Drago: erano in vacanza in Florida per Pasqua

Due ragazzi, durante la vacanze di pasqua a Miami hanno avuto un brutto incidente con lo scooter.

Il primo, Giuseppe Ghidotti, era morto sul colpo mentre per quanto riguarda l'amico, Kevin Drago, che era stato ricoverato in codice rosso presso il Jackson Memorial Hospital, è morto mercoledi 9 maggio.

La vicenda

Giuseppe Ghidotti e Kevin Drago erano due amici che avevano deciso di passare le loro vacanze di pasqua a Miami. I due durante la notte di pasqua si trovavano in sella ad uno scooter ed hanno subito un grave incidente, Ghidotti è morto sul colpo mentre Kevin Drago era stato trasportato il 31 marzo presso l'ospedale Jackson Memorial. Da quel giorno era stato sottoposto a diversi e delicati interventi chirurgici, la sua famiglia insieme alla compagna erano volati in Florida dato che le sue condizioni erano apparse fin da subito molto gravi. Da Urgnano erano state avviate anche delle raccolte fondi da parte degli amici e colleghi di famiglia per sostenere le spese mediche e il viaggio negli Stati Uniti e si era pregato per lui anche durante i funerali di Giuseppe. Dopo più di un mese poi la triste notizia con la morte di Kevin Drago.