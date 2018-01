Osteria dello scandalo, controlli e multe, ma ha "il marchio di qualità"

di Michele Fullin-Giorgia Pradolin

VENEZIA - Negli ultimi giorni c'è stato chi ha gridato allo scandalo, chi l'ha messa sul piano politico e chi ha rilanciato l'idea di unper bollare l'enogastronomia veneziana. Ma lil ristorante di San Marco al centro della polemica internazionale per il conto di 1.140 euro a quattro turisti giapponesi, unlo aveva già, ed era quello deldell'Aepe, l'associazione esercenti e pubblici esercizi di Venezia.Nel frattempo, scende in campo anche l'associazione Venessia.com con il logo, già depositato dall'associazione a luglio 2016 al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma, per essere registrato come un marchio d'impresa. Ora, a fronte di quanto accaduto, i veneziani vogliono iniziare ad assegnarlo ai ristoranti più meritevoli.Intanto, il sindacoè corso ai ripari e ha spronato la sua polizia locale, ma anche le autorità sanitarie, a compiere un rapido accertamento per capire come stanno le cose.La Guardia di finanza, che aveva ricevuto la denuncia dagli studenti giapponesi, ha già elevato un verbale per mancata emissione dello scontrino e partirà un accertamento tributario per capire se quello sia stato un caso isolato oppure no.Ieri, invece, si sono presentati nel locale ilil Nas dei carabinieri e una nutrita pattuglia di agenti della sezione Commercio ed edilizia privata del Comune di Venezia. Da quanto è dato sapere al momento, il Sian avrebbe trovato diverse irregolarità strutturali a proposito dei locali della cucina, la superficie adibita a somministrazione e l'attuazione del protocollo Haccp. Totale, circaai quali si aggiungono i circaAnche la polizia locale avrebbe rilevato irregolarità amministrative. E arriva un'altra testimonianza, questa volta da parte di un veneto: 308 euro per quattro piatti di spaghetti e due di risotto senza vino né dessert.