Associazione albergatori veneziani: «Rimborsiamo conto da 1.100 euro»

VENEZIA - «La vicenda accaduta in un ristorante a Venezia che ha visto dei turisti pagare un conto salatissimo, che ha fatto fare una pessima figura a tutti i ristoratori e quindi alla città, è un fatto grave», denuncia Confcommercio-Ascom di Venezia che rilancia: «Nello spirito di salvaguardare l'immagine di Venezia, in rispetto ai tanti commercianti che operano quotidianamente in maniera corretta con i propri clienti - annuncia il presidente di Ascom Venezia Roberto Magliocco - e per scusarci dell'inconveniente capitato a quel gruppo di giovani studenti giapponesi, che riteniamo essere un turismo di qualità, Confcommercio Ascom Venezia gli offre 1100 euro a rimborso del conto pagato in quel ristorante». Ma non solo, se dovessero accettare l'offerta dell'AVA (Associazione Albergatori di Venezia) che li ospiterebbe due notti in albergo, Ascom Venezia gli offre attraverso i suoi associati, anche un giro turistico in motoscafo o in gondola per allietare loro il soggiorno e farli tornare a casa con un buon ricordo della città.

