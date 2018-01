Osteria dello scandalo: "strisciate" senza scontrino. Probabile chiusura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Il mancato scontrino di 1.143,00 euro agli studenti giapponesi ha aperto il. La Guardia di Finanza ha svolto una serie di controlli, a gestione cinese, e ha elevato la sanzione per la mancata emissione dello scontrino fiscale. Durante gli accertamenti degli uomini delle fiamme gialle però, è emerso che quello degli studenti stranieriTutt'altro, parecchiedel ristorante non erano accompagnate da fattura fiscale. Motivo che ha avviato un'indagine a ritroso nel tempo con verifiche e incroci sulle fatture, per capire da quanto tempo andava avanti il sistema di pagamento. Al termine degli accertamenti sarà poi decisa l'entità dellOltre alle sanzioni, per l'Osteria da Luca si prospetta laGli accertamenti di questi giorni hanno infatti rilevatoà siache, e oltre alle multe prevedono la sospensione temporanea dell'attività. Inoltre, l'obbligo di ripristinare i requisiti organizzativi e strutturali carenti, previsti sia dalla normativa regionale che da quella comunale. I Nas, il Sian (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) dell'Ulss Serenissima e i vigili urbani hanno sanzionato il locale per 9mila euro. Ma le sanzioni potrebbero lievitare notevolmente, fino a triplicare, se non venissero pagate entro 60 giorni o se i titolari perdessero eventuali ricorsi.I Nas hanno riscontrato carenze igieniche sanitarie nella cucina del locale (circa 1.000 euro di multa) e la mancata attuazione dell'Hccp, il protocollo per prevenire possibili contaminazioni degli alimenti (circa 2.000 euro di multa). Il Sian ha invece contestato(prescrizioni entro 30 giorni) e l'omesso aggiornamento delle registrazioni sanitarie (1.000 euro di sanzione). Infine, i vigili hanno rilevato un ampliamento della superficie di somministrazione degli