ORSAGO - L'ultimo avvistamento risale a pocodopo l'uscita da scuola, alla stazione diConegliano. Ha raggiunto i binari e invece disalire a bordo di un treno per tornare a Orsago ha preso unconvoglio in direzione opposta, verso Venezia, facendo poisparire le sue tracce. Nonostante le ricerche incessanti deicarabinieri della stazione di Cordignano e della compagnia diVittorio Veneto non vi sono ancora notizie su Charles Yume Nana, 16enne di origini camerunensi sparito nel nullada venerdì pomeriggio. Il giovane, in Italia da circaotto mesi dopo esseri ricongiunto con la famiglia, che si ètrasferita da poco tempo a Orsago, non parla correttamente lalingua italiana e potrebbe aver bisogno di aiuto.



A denunciarne la scomparsa venerdì pomeriggio è statala madre, Kama Onana, che si è recata alla stazione deicarabinieri di Cordignano dando di fatto il via alle ricerche. Ladonna, molto preoccupata visto che il figlio non aveva mai datoproblemi, teme che possa essergli accaduto qualcosa e ha pregato imilitari di riportarglielo a casa al più presto. Stando aquanto riferito Charles, dopo le lezioni a scuola, alle medie diConegliano, ha lasciato l'istituto assieme ai suoi compagni epoi è sparito.