Omicron in Veneto, quanti casi di variante sono stati trovati fino ad oggi? La risposta dell'Istituto zooprofilattico

PADOVA - Variante Omicron in Veneto: fino ad oggi sono stati 5 i casi accertati dal laboratorio dell'Istituto sperimentale zooprofilattico delle Venezia (Iszve). Ad oggi i 5 campioni appartenenti alla Omicron corrispondono ai casi di due pazienti nella provincia di Vicenza (rientro da Sudafrica e familiare), un caso in quella di Padova e altri due nella provincia di Venezia. Lo spiega un report aggiornata dello stesso Iszve.

Tuttavia, il 99.56% dei campioni caratterizzati in Veneto nel periodo ottobre-dicembre 2021 appartiene alla variante Delta, mentre il restante 0.44% appartiene alla Omicron.

L'Istituto Zooprofilattico, su mandato regionale, sta monitorando le caratteristiche genetiche e la variabilità dei ceppi di Sars-CoV-2 presenti in Veneto. L'emergere di mutazioni nel genoma di agenti virali ad Rna come Sars-CoV-2 è un evento naturale ed atteso. Cambiamenti nella trasmissibilità del virus, nella gravità della malattia, nella capacità del virus di sfuggire all'immunità acquisita (post-infezione o vaccinazione) e ai test diagnostici in uso: questi sono gli elementi cruciali che definiscono le dinamiche di interazione del Covid con la popolazione ospite. L'istituto di Legnaro sottolinea in ogni caso che il numero di campioni del Veneto sequenziati ad oggi «è limitato rispetto al numero di casi positivi nella regione, e fornisce solo un'istantanea parziale delle possibili varianti circolanti nel territorio».