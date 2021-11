Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I DATIVENEZIA Altri mille contagiati in Veneto: erano 1.077 mercoledì, ventiquattr'ore dopo sono scesi a 1.029, ma a fronte di appena 78mila tamponi contro i 100mila dell'altro giorno. Ma chi sono gli infettati? Il profilo dei nuovi positivi al coronavirus dice: donna, cinquantenne, non vaccinata. L'exploit riguarda però i ragazzini: è la curva dei teenager, da zero a 14 anni, a impennarsi più di tutte. Ma i timori riguardano...