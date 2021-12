Covid Veneto, il bollettino di oggi, mercoledì 22 dicembre 2021. Registrati 4.522 nuovi contagi e i decessi non si fermano: 20 nelle ultime 24 ore

Covid in Veneto, il bollettino di oggi , mercoledì 22 dicembre 2021. Sono 4.522 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore nelle nostre province, mentre le vittime sono state 20. Il totale dei positivi da inizio pandemia salgono quindi a 589.842, mentre i decessi a 12.221. Sono sempre in crescita anche i cittadini in isolamento che oggi raggiungono quota 64.018.

I contagi nelle province venete

La provincia in testa per numero di contagi nelle ultime 24 ore è quella di Treviso, con 1.026 nuovi casi, seguita da Padova con 950. Sotto troviamo invece Vicenza, con 831 positivi, Verona con 732 e Venezia con 693. Numeri inferiori a Rovigo, con 132 casi e Belluno con 101.