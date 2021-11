Norma compie 107 anni: «Il mio segreto? Passo tutto l'inverno alle Canarie»

FIESSO D'ARTICO - Come avere 107 anni e non dimostrarli. Norma Melato la ricetta della lunga vita sembra averla trovata nelle temperature miti delle Canarie, dove migra durante i mesi più freddi e dove ha trovato praticamente una seconda cosa. Nonna Norma ha raggiunto il traguardo delle 107 candeline lo scorso 25 ottobre nell'abitazione di Fiesso d'Artico dove vive con il figlio Sergio e la nuora Valentina. La festa di compleanno si è svolta in forma riservata in quanto Norma aveva un leggero raffreddore, ma nei prossimi giorni sarà ripetuta in forma solenne con la presenza del sindaco Marco Comelato, dell'assessore ed ex primo cittadino Andrea Martellato e di tante altre persone.

In attesa, lunedì il sindaco si è complimentato con lei al telefono. Lucida e ancora molto reattiva, nonna Norma gode di ottima salute. Da 22 anni passa tutti gli inverni alle Canarie. Ha iniziato nel 1985 e da allora è stata fermata solo dall'emergenza Covid.

Ci è andata la prima volta quando di anni ne aveva 85, salendo per la prima volta in aereo con il figlio e la nuora, pensionati ultraottantenni anche loro, per restare al caldo. Le Canarie sono diventate per la famiglia la seconda casa.

La partenza di quest'anno, oltre che dallo stato di salute di Norma, dipende molto dalle nuove regole dettate dall'emergenza Covid 19.

«Quando qui fa freddo alle Canarie c'è il sole, una brezza fresca e il mare caldo dice Norma. Abbiamo scoperto il posto grazie ad alcuni amici di mio figlio che avevano già fatto tale scelta. Si mangia bene e si spende poco. A Fiesso viviamo in una casa molto grande e riscaldarla è assai costoso. Partiamo a novembre e ritorniamo a Maggio».