Trovato il corpo di Nicola Spagnolo, lo ha scoperto il cognato: era riverso all'ingiù

SCORZE' - Trovato il corpo di Nicola Spagnolo, 26 anni, riverso su un crinale del monte Cece a faccia all'ingiù. A scoprirlo il cognato che si era unito alle ricerche martedì scorso, con la sorella del giovane. Del 26enne di Scorzè non si era saputo più nulla da sabato della settimana scorsa quando era uscito da solo in escursione sul Lagorai in Trentino. Nicola Spagnolo, originario di Scorzè, viveva a Feltre da qualche anno e gestiva uno studio di fisioterapia a Sedico.