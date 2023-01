Lei si chiama Benedetta Carturan, ha 10 anni ed è di Chioggia. Tra le sue passioni, studiare e sciare. E la passione per un'atleta del cuore: l'azzurra Nicol Delago. La scorsa settimana le loro strade si sono incrociate a Falcade: la giovanissima che gareggia per lo Sci club Val Biois ha incontrato la campionessa preferita, che si stava allenando sulla pista La Volata del passo San Pellegrino insieme alle compagne di squadra (Sofia Goggia compresa). Tutto nasce da una letterina nella quale la ragazza di Chioggia rivela di essere una fan di Nicol e la indica come un esempio da seguire: Spero un giorno di diventare come te. Anch'io faccio parte di uno sci club e quando scio faccio finta di essere te per impegnarmi di più. «Benedetta è sugli sci da quando aveva 2 anni e mezzo - racconta la mamma, Elena - è stato il papà Alessandro, che ama tantissimo questo sport, a trasmetterle la passione. Appena si può, si va sulle piste. Prima frequentavamo Asiago, poi dalla stagione 2017/18 siamo venuti a Falcade dove Benedetta, vedendo tutti quei ragazzini con la tuta da sci rossa del Valbiois, ci ha chiesto di poter anche lei far parte di questo sci club». Anche in queste settimane, la piccola Carturan sta infatti partecipando alle competizioni del Grand Prix Lattebusche. La passione per lo sci è così forte che con il papà Alessandro ha seguito tutte le gare delle Olimpiadi di Pechino nonostante fossero trasmesse di notte. E come regalo di compleanno Benedetta ha chiesto di assistere dal vero a una gara di Coppa del Mondo: i genitori l'hanno accontentata portandola al superG di Cortina.



UNA SCELTA ISTINTIVA

In una squadra nazionale fortissima come quella italiana (tante le campionesse, da Goggia a Bassino fino a Brignone e alla stessa sorella di Nicol, Nadia, medaglia di bronzo olimpica), Benedetta si è scelta come atleta del cuore una delle meno famose. «Non saprei il perché - dice sincera mamma Elena - penso che Benedetta sia stata coinvolta dalla simpatia dalla semplicità di Nicol, forse dal suo sorriso. Una ragazza della porta accanto, posata, con i piedi per terra». Il problema era come far recapitare la lettera all'azzurra che si stava allenato sul San Pellegrino. «Quando ha finito di scriverla me l'ha consegnata spiega Elena - e mi ha detto mamma, cerca di farla avere a Nicol. Quel giorno Benedetta era impegnata in una gara ad Alleghe. Così sono salita al San Pellegrino e con un po' di fortuna sono riuscita ad avvicinare Nicol e a consegnarle la letterina, anche in considerazione del fatto che il giorno prima, il 5 gennaio, era il suo compleanno (che compiva 27 anni, ndr). Il giorno dopo lo Sci club Valbiois aveva organizzato una giro sulla Volata consentendo ai propri atleti di sciare e stare assieme alle azzurre. Qui è avvenuto l'incontro tanto sospirato di Benedetta con Nicol». Bellissimi e intensi gli attimi di gioia, condivisi in un video su Instagram da Delago, apparsa forse perfino più emozionata della sua tifosa, come si vede nei sorrisi negli abbracci. La gardenese ha anche consegnato un regalo speciale: il suo pettorale numero 30 indossato nella gara di Coppa del Mondo di Saint Moritz.