Guerra in Nagorno Karabakh, confronto fra testimoni e promotori di soluzioni pacifiche

VENEZIA - Meeting sulla piattaforma di Zoom organizzata da una studentessa universitaria veneziana di Scienze diplomatiche, Carlotta Gavagnin, su un tema di politica internazionale di stretta attualità: il conflitto in corso nella regione del Nagorno Karabakh.

A parteciparvi saranno Goar Sarsgyan, funzionaria della UE armena e rappresentante politica per la diaspora degli armeni, una seconda attivista italo-armena che ha ricoperto anche il ruolo di console e ad oggi risiedente in Singapore, un giornalista del Gazzettino, il consigliere del Comune di Venezia Enrico Gavagnin (già promotore di iniziative per fare di Venezia la sede delle trattative di pace per il Nagorno) e - se sarà possibile - anche due residenti della zona in conflitto.

L'incontro su Zoom sarà in lingua inglese (illustrata con aiuto di slides e con l'eventuale traduzione immediata in lingua italiana) ed è parte della ricerca di una tesi di laurea in Scienze internazionali e diplomatiche.

