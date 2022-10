MURANO - Il costo del gas scende lievemente, ma salirà ancora e già dalla fine di questo mese potrebbe avere ripercussioni gravi sulle aziende del vetro che continuano a lavorare, anche se a regime ridotto. Tanto da arrivare alla chiusura temporanea della totalità delle fornaci del vetro soffiato. A confermarlo è Luciano Gambaro, presidente del Consorzio Promovetro Murano, in un momento davvero difficile per l'isola. «A settembre il prezzo è leggermente disceso ed è arrivato ad una media di 1 euro e 94 centesimi, la stessa cosa ci aspettiamo per ottobre dove il prezzo dovrebbe ancora leggermente scendere spiega Gambaro Purtroppo, però, da novembre si parla di crescita esponenziale con tariffe che supereranno i 2 euro e 50 centesimi per i mesi di dicembre e gennaio 2023. Con questa situazione, e a questi prezzi, anche le poche fabbriche di prima lavorazione che oggi sono aperte a regime ridotto, calcoliamo circa il 20 per cento di una sessantina in totale, molto probabilmente a fine ottobre spegneranno i forni. In questo modo l'intero comparto del vetro artistico di Murano rimarrà temporaneamente chiuso finché non saranno prese delle decisioni riguardanti il tetto del gas». Una situazione allarmante, che necessita di azioni veloci e forti per non compromettere un'attività produttiva che ha un valore culturale e storico non solo per Venezia ma per il mondo intero.

LA SOLIDARIETA'

E in questi giorni è stata palpabile la vicinanza della gente alle aziende muranesi, che con il video Io sono Murano hanno riscosso più di 500 mila visualizzazioni, migliaia di like e oltre 500 condivisioni. «Con il video Io sono Murano abbiamo toccato con mano quanta vicinanza e solidarietà ci sia stata dimostrata dalle persone, ma soprattutto la stima per l'orgoglio verso i vetrai che traspare dal video - continua Gambaro - questa operazione, sostenuta dalla Regione Veneto e dalla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, mantiene alta la soglia di allerta su un settore particolarmente colpito dal problema del caro gas, essendo le fornaci di Murano particolarmente energivore e legate imprescindibilmente al suo uso».

COSTI PROIBITIVI

Il video dura un minuto e vede protagonisti i maestri muranesi, tra cui parecchi giovani, ripresi al lavoro in fornace o nei loro laboratori. Ognuno pronuncia poche parole, tra cui spiccano storia, arte, tecnica, tradizione, passione, colore, talento, creatività ed esperienza. L'obiettivo del breve filmato, realizzato nell'ambito del progetto Discovery Murano Glass, è continuare a mantenere viva l'attenzione sulla produzione vetraria muranese, messa a dura prova in questi mesi dagli esorbitanti rincari del gas. «L'idea di fondo che vogliamo comunicare è che a Murano continuiamo a creare bellezza, anche quando le condizioni sono avverse conclude Gambaro - in tanti stiamo lavorando a regime ridotto perché i costi di produzione sono diventati proibitivi. Però non molliamo, Murano non si arrende, vuole andare avanti, ha un glorioso passato, un difficile presente ma soprattutto vuole avere un futuro e lo dimostriamo attraverso i volti dei giovani che compaiono nel video».