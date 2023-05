PORTOGRUARO - Gli sbagliano la lettura del contatore e poi gli staccano la corrente elettrica: disabile di Portogruaro lasciato nel caos. Brutta disavventura per un 89enne che si è ritrovato con l'improvviso "distacco" del contatore dell'energia elettrica. Tutto sembrava legato a un guasto, con la corrente che continuava a "saltare". All'origine però c'era il depotenziamento dell'utenza elettrica per una fattura insoluta che l'azienda non aveva nemmeno sollecitato. Non solo, perché quella fattura era arrivata errata a causa di un sbaglio nella lettura del contatore fra l'altro del gas.

LA FATTURA

Tutto è iniziato con l'arrivo di una fattura con scadenza 16 febbraio della Ascotrade Gruppo Hera per un valore di 1.275,15 euro. Una somma importante per il disabile di Portogruaro che ha chiesto lumi all'ufficio Ascotrade Gruppo Hera cittadino. E qui che ha scoperto che quella bolletta, che comprendeva gas per poco più di mille euro e 251 invece per l'energia elettrica, era errata. Dall'ufficio hanno infatti spiegato che, al momento della lettura del contatore del gas metano, l'azienda aveva scritto dei numeri errati. "Non si preoccupi avevano riferito dalla Ascotrade - non paghi quella fattura. Le invieremo quella corretta". E così l'utente disabile ha fatto, ma da lì a un mese si è ritrovato con la stessa bolletta da pagare. Dopo aver chiamato il numero verde e avere spiegato gli errori commessi dalla stessa Azienda, gli hanno ribadito che sarebbe arrivata la nuova bolletta. A metà aprile con l'arrivo della nuova bolletta, comprendente luce e gas, l'utente ha pagato 317,71 euro. Tutto ok? No purtroppo. Giovedì scorso infatti l'89enne disabile di Portogruaro si è ritrovato di fatto senza energia elettrica. A casa con la moglie ottantenne non è riuscito a far altro che attendere l'arrivo di un familiare. Solo in serata ha così scoperto che non c'era nessun guasto ma il depotenziamento dell'impianto elettrico, che da 3.3 kw era passato a circa 450 watt. Ascotrade Gruppo Hera ha infatti segnalato come moroso il disabile di Portogruaro. Dopo aver commesso l'errore nella lettura del contatore del gas e dopo non aver inviato la nuova bolletta, l'Azienda ha sollecitato il gestore al distacco dell'impianto elettrico. Nessuna comunicazione per il disabile Portogruarese, che si è ritrovato senza la possibilità di usare la sua carrozzina elettrica, di potersi lavare, e con il frigo spento proprio perché l'impianto non regge. Alla richiesta di chiarimenti, all'indomani nell'ufficio di Portogruaro, gli è stato spiegato che lì si occupano solo della vendita.

IL MODULO

Così, dopo aver trovato un modulo per pagare la bolletta dell'energia elettrica rimasta in bilico, ha continuato a chiedere al centralino telefonico la riattivazione del servizio, purtroppo senza trovare rapide risposte. Richieste cadute nel vuoto nonostante la segnalazione che attesta la disabilità dell'anziano.