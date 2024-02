Murano. Alla Glass Cathedral lo spettacolo delle dimostrazioni delle lavorazioni del vetro con il maestro vetraio Video

MURANO (VENEZIA) - Ammirare la manualità dei maestri vetrai nella costruzione di opere d'arte, in uno show interattivo con musica e colori in un'atmosfera "sacra". A Murano infatti, patria per antonomasia del vetro soffiato, è possibile fare questa esperienza nella ex chiesa di Santa Chiara. La struttura, in disuso dal 1968 e ridotta in parte in macerie, è stata riqualificata con il nuovo progetto da un imprenditore siciliano, Giovanni Belluardo, nel 2012, per essere riaperta nel 2017. All'interno oggi, oltre alle dimostrazioni svolte regolarmente ogni giorno, sono presenti uno showroom e un bar e vengono organizzate feste e ricevimenti.

Il maestro Michele fa questo mestiere da oltre 30 anni: «Lavoro il vetro da quando ero piccolo con mio padre. Solitamente uso forni a gas - racconta - mentre qui ne abbiamo uno elettrico. Dopo le lavorazioni lasciamo l'opera a temperare in un forno a 500 gradi per tutta la notte. Il giorno dopo il vetro è pronto per essere preso in mano».

Servizio di Enrico Scoccimarro