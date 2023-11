MURANO - Solo qualche giorno fa l'81. compleanno, ma i festeggiamenti, nonostante non stesse bene da circa un anno, erano stati spostati a domenica per permettere anche agli altri componenti della famiglia che vivono negli Stati uniti di raggiungere l'Italia. Invece si è spento ieri, 22 novembre, Giampaolo Seguso, discendente della storica famiglia muranese di vetrai, artista e poeta. Accanto a lui i figli MariaGiulia, Gianluca, Pierpaolo e Gianandrea, con le mogli e gli otto nipoti.

Figlio di Archimede Seguso, era entrato nella fornace paterna a 25 anni, con una passione che lo ha accompagnato per tutta la vita. Nel 1993, si era messo in proprio e aveva fondato insieme ai figli la vetreria Seguso Viro. Nello stesso anno, in omaggio alla Divina Commedia, nasce il suo primo progetto artistico "La Galleria dei 99", articolato in 3 studi. Tante le mostre e i progetti di cui è stato promotore, ma da ricordare la commessa, da parte del Comune di Venezia, nel 2011 di un ostensorio per omaggiare Papa Benedetto XVI in visita alla città. Nel 2012 esce la raccolta "La Casa dei Battiti", dove il termine Battito è scelto per suggellare l'unione tra opera in vetro e poesia ed esprimere il significato più intimo della sua arte. Nel 2017 una mostra al Chrysler Museum presenta il suo "canto del vetro" con una coreografia realizzata per lui da Franco Dragone coreografo di fama internazionale e cofondatore di Cirque du Soleil.

Nel 2019 la mostra alla Scuola grande San Giovanni Evangelista di Venezia in occasione della Biennale arte con "Lo spirito di Murano" una suggestiva istallazione che ha eseguito a quattro mani con suo figlio Pierpaolo e che ha emozionato quasi 100.000 visitatori.

Poeta, filosofo, artista, Giampaolo conosciuto per la sua profonda fede e spiritualità, ha creato opere che esprimono una personale sintesi tra lo spirito e la materia, usando il vetro come "pagina" sul quale incidere le sua esistenza. Ha tenuto conferenze in Italia, Europa e negli Usa tra cui il meeting di Rimini del 2015/16, è stato insignito di numerosi riconoscimenti oltre ad essere insignito Motu Proprio del titolo di Cavaliere di Merito del Sacro Militare Ordine Costantiniano da SAR Carlo di Borbone e ha ricevuto la laurea honoris causa in Scienze della Comunicazione all'Università "Giovanni Paolo I" di Roma. Le sue opere sono presenti nei più importanti musei al mondo.

Giampaolo si e` sempre dedicato alla sua isola, anche da presidente della associazione "vetro vetro" che ha dato inizio al restauro del museo del vetro e lasciando il segno della comunità con la pubblicazione "behind the glass" oltre al vetro, del 2008. La Seguso Vetri d'Arte è stata la prima azienda italiana ad essere riconosciuta patrimonio Artistico nazionale dopo la notifica da parte del ministero della cultura come proprietà intellettuale del marchio, la documentazione degli archivi e la collezione degli oggetti, tanto da bloccarne la movimentazione al di fuori dell'Italia.

I funerali si terranno sabato 25 alle 11 nella chiesa di San Pietro Martire.