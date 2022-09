MURANO - C'è quello che dà consigli sul design d'arredo, quello sui viaggi da provare e il visual artist, ma non solo. Sono sette, sono giovani e, soprattutto, utilizzano un linguaggio che va diretto a un target di utenti che la comunicazione classica fa fatica a raggiungere. Nell'ambito della manifestazione The Italian Glass Weeks - la più importante manifestazione italiana dedicata a tutte le forme e le lavorazioni del vetro, in programma a Milano dal 10 al 18 settembre e a Venezia dal 17 al 25 settembre - grazie a un progetto promosso dal Consorzio Promovetro Murano, dalla Regione Veneto e dalla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, sette influencer visiteranno Murano, le sue vetrerie e i suoi laboratori e staranno a contatto con artisti e maestri vetrai per scoprire cosa c'è dietro un'arte millenaria e creare poi dei contenuti digitali che verranno diffusi sui propri canali, siano essi blog, Instagram o Tik Tok.

Sono Il Canal, Miss Claire, Federico Graziati, My Corner of Italy, Maison Lab, La Tazzina Blu e Roberto Celestri e per due giorni saranno gli ambasciatori digitali del vetro di Murano e del suo marchio di tutela Vetro Artistico® Murano.

«Questa manifestazione è diventata un punto fermo, un progetto di assoluta qualità e ormai consolidato che è lo stimolo per il nostro settore per evolversi, progettare, cercare sempre nuove idee - spiega Luciano a Gambaro, presidente di Promovetro - il fatto di cercare giovani che condividano sui social la nostra arte millenaria è per noi molto importante, un modo per dare una nuova visibilità al vetro e al Marchio di tutela avvalendoci di nuovi linguaggi e raggiungendo un target più giovane». I sette creatori saranno a Venezia il 14 e 15 settembre per partecipare a Discovery Murano Glass, un percorso che li porterà alla scoperta dell'isola di Murano per visitare diverse fornaci, laboratori e aziende concessionarie del marchio, e osservare da vicino il lavoro dei maestri alle prese con diverse lavorazioni, dalla soffiatura alla vetro fusione fino al lume, tecniche con cui vengono realizzati lampadari, specchi, perle, murrine, oggettistica varia e sculture.

La due giorni rappresenterà l'occasione per far conoscere ai creatori di contenuti il marchio Vetro Artistico® Murano, una certificazione collettiva istituita dalla Regione del Veneto con la legge n. 70 del 94 e gestita dal Consorzio Promovetro Murano, che garantisce ai consumatori che il prodotto acquistato è stato realizzato a Murano secondo criteri coerenti con le tradizionali tecniche di lavorazione muranese. «Nell'Anno Internazionale del Vetro promosso dalle Nazioni Unite, la gradita visita di questi creatori di contenuti digitali anticipa di qualche giorno l'avvio delle iniziative organizzate nell'ambito della The Italian Glass Weeks a Venezia, che vedrà diverse aziende consorziate aprire le proprie porte dal 17 al 25 settembre - conclude Gambaro - Siamo certi che, apprezzando il know-how dei nostri maestri e le peculiarità della nostra magnifica isola, questi giovani creativi possano diventare veri ambasciatori digitali per il nostro vetro, conosciuto in tutto il mondo come una delle punte di diamante dell'alto made in Italy».