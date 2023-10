MIRA (VENEZIA) - La multa per eccesso di velocità non indicava se l'autovelox utilizzato era fisso o mobile. E proprio per questo è stata annullata dal giudice di pace di Venezia. La sentenza, depositata in questi giorni, è relativa ad una sanzione del 2020. Ad impugnarla l'avvocato che era alla guida dell'auto e aveva sforato di poco il limite di velocità: viaggiava a 76 chilometri all'anno, contro i 70 (più 5 di tolleranza) previsti su quel tratto della strada provinciale 81, che collega il casello di Mira-Oriago con Marghera. Il legale aveva sollevato una serie di eccezioni, tra cui anche il ridottissimo margine di sforamento del limite di velocità. Ma il giudice ha ritenuto assorbente di tutte le altre l'eccezione sulla mancata indicazione della tipologia di autovelox utilizzato. Secondo la recente giurisprudenza, infatti, la mancata indicazione della tipologia di apparecchio, se fisso o mobile, non consente di vagliare i requisiti di validità della sanzione, come previsto da un particolare regolamento ministeriale. E così la multa inflitta all'avvocato senza indicare se l'autovelox era fisso o mobile è stata annullata.